Izrinjeni, a ne pozabljeni (Suzy)

Popkultura današnjega časa ima za ljudi, ki so v očeh javnosti utrpeli padec in zato nehali dobivati priložnosti ter izginili izpod žarometov, celo pridevnik: 'skenslani'. Kar nekaj slavnih je takšno usodo doživelo v času, ko za to še nismo imeli tako modernega izraza, a kar nekaj med tistimi, ki jih je to doletelo, se jih je uspešno vrnilo v prve vrste. Nekaj več prostora bomo namenili ženskam, saj so običajno žrtve večjega posmeha in manjšega razumevanja.

O incidentu smo že večkrat pisali, in ko je Justin Timberlake razkril bradavičko Janet Jackson na nastopu za Super bowl, jo je za leta izrinil iz industrije, medtem ko je njegova kariera cvetela. Danes jo občinstvo znova sprejema kot aktivno, spoštovano glasbenico. Razprodani koncerti dokazujejo, da je bila nesorazmerno kaznovana – in da se je uspešno vrnila. FOTO: profimedia

Po aferi s krajo, ko so jo zalotili v trgovini, Winona Ryder ni več prejemala glavnih vlog. Z umirjeno, postopno vrnitvijo in serijo Stranger Things na Netflixu si je povrnila status relevantne igralke. »Ni bil ravno največji kriminal stoletja,« je dejala, »a je imelo gromozanski vpliv na mojo kariero.« Danes je znova del sodobne popkulture, ne le nostalgije. FOTO: profimedia