Jesen nas vabi, da se zazremo vase, prisluhnemo svojim občutkom in razmislimo o novih začetkih. Prav temu je namenjena nova jesenska izdaja Astro Suzy, ki prinaša navdihujoče življenjske zgodbe, dragocena spoznanja, uporabne nasvete in napovedi za leto 2027. V njej raziskujemo odnose, skrivnosti narave, svetovne trende in poti do bolj izpolnjenega življenja.

Naslovnico krasi nekdanja vrhunska atletinja Brigita Langerholc, danes duhovna mentorica, ki odkrito spregovori o svoji težavni finančni zgodbi. Razkriva, kako je otroška izkušnja pomanjkanja zaznamovala njen odnos do denarja, zakaj je dolga leta prevzemala nase breme preživljanja družine in kako je začela spreminjati globoko zakoreninjene družinske vzorce.

Avstralska učiteljica naravnega zdravljenja Barbara O'Neill, ki jo je med obiskom Slovenije navdušila naša narava, razkriva svoje poglede na prehrano, črevesni mikrobiom, gibanje, čustveno ravnovesje in perimenopavzo. Priznani bioterapevt Marjan Ogorevc poudarja pomen prevzemanja odgovornosti za lastno življenje ter pojasnjuje, zakaj so po njegovem prepričanju trenutni družbeni pretresi znanilci nove dobe in prebujanja zavesti.

Nova jesenska izdaja Astro Suzy prinaša navdihujoče življenjske zgodbe, dragocena spoznanja, uporabne nasvete in napovedi za leto 2027. V njej raziskujemo odnose, skrivnosti narave, svetovne trende in poti do bolj izpolnjenega življenja.

O odnosih smo se pogovarjali z Danico Vidmar, ki pojasnjuje, zakaj se po 50. letu spreminja naš pogled na partnerstvo in prijateljstva, kako prepoznati zastarele vedenjske vzorce ter kdaj je čas za postavljanje meja. Upokojeni pedagog Rajko Bošnjak opozarja na vse večjo odvisnost mladih od tehnologije in poudarja pomen pristnega stika z naravo, odgovornosti in samostojnosti.

Anže, znan kot Sapuro Ancestralis, vodja obredov s sveto medicino, nas popelje v svet domorodnih kultur in duhovnega raziskovanja. Prepričan je, da se mora človeštvo znova povezati z naravo in svojimi koreninami. Geomantka in radiestezistka Kristina Sojer Petrović pa nas vabi k odkrivanju skrivnostnih krajev Vipavske doline, njenih energijsko močnih izvirov, rek in sotočij.

Posebno pozornost smo namenili letu 2027, ki ga bodo zaznamovali pomembni astrološki premiki. Astrologinja Mateja Blažič Zemljič v velikem letnem horoskopu razkriva, kaj čaka posamezna astrološka znamenja, in opozarja na nadaljnje preoblikovanje svetovnega reda, politične in gospodarske spremembe ter bliskovit tehnološki razvoj. Shana Flogie napoveduje, da nas čaka leto ognja, velikih razkritij in prebujenih strasti. Pojasnjuje, kaj nam prinašajo mojstrsko število 11, leto ognjene koze in pet mrkov ter kje se bodo odpirale priložnosti za nove začetke in usodna srečanja.

Svoj izvod lahko kupite od 18. novembra do konca februarja 2027.

Poskrbeli smo tudi za uporabne vsebine, ki bodo obogatile vaš vsakdan. Nabiralec in zeliščar Uroš Švigelj razkriva skrivnosti fermentacije zelenjave v lastnem soku, za sladke užitke v hladnejših dneh pa smo pripravili recepte za slastne sladice brez slabe vesti. V oraklju Sporočila iz sanj raziskujemo, kaj nam sanje sporočajo o naših čustvih, odnosih in življenjskih izzivih, medtem ko nas ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce z energijskimi vizualizacijami spodbuja k prepoznavanju notranjih vzorcev, sproščanju čustvenih blokad in poglabljanju intuicije.