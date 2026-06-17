Izšla je nova poletna izdaja Astro Suzy – preverite, kaj vas čaka to poletje

Poleti se svet za trenutek upočasni, mi pa dobimo priložnost, da znova zaslišimo sebe. Prav temu je namenjena letošnja poletna izdaja revije Suzy, ki smo jo ustvarili za branje v senci, ob morju, na balkonu ali tam, kjer boste našli svoj košček miru. Je povabilo, da se ustavite in zadihate ob zgodbah ljudi, ki nas navdihujejo, in vsebinah, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih.

Naslovnico krasi igralka Lea Mihevc, mamica dvojčkov in ženska številnih odtenkov. Spustila nas je blizu ter odkrito spregovorila o ženskosti, materinstvu, prijateljicah, delu v tujini in usojeni ljubezni, ki ji je spodnesla tla pod nogami. Med drugim nam je razkrila, kako sta se s Petjo Labovićem zaljubila in zakaj kljub malima otrokoma potrebujeta tudi čas za dvojino.

Magistra socialnega dela in direktorica Doma starejših Vrtojba Ana Petrič govori o odnosu do starosti, podhranjenosti v domovih za starejše in nam polaga na srce, da ne smemo čakati na poseben dan, da bi povedali lepo besedo, nekoga obiskali ali naredili kaj dobrega. O odnosih smo govorili tudi z mag. psihologije Špelo Kresnik, ki pravi, da v odnosu vedno stojimo na dveh bregovih, med katerima skupaj gradimo most.

Nikakor ne smete zamuditi intervjuja z Marto Svetina Veder, geologinjo, znanstvenico in raziskovalko, ki odkriva starodavne načine zdravljenja in obredja naših prednikov v Zgornji Savinjski dolini. Geomantka in radiestezistka Kristina Sojer Petrović posebne točke v naravi začuti, se z njimi energijsko poveže, ob tem pa prisluškuje tudi bitjem narave, ki so njihovi varuhi. Nina Medved, aromaterapevtka in parfumerka, nas popelje v čudoviti svet vonjav, saj vodi tudi vonjalne sprehode po Ljubljani, na katerih odkrijemo mesto z druge plati ter se vračamo v spomine, ki jih vonji prebujajo v nas.

Svoj izvod lahko kupite od 17. junija do konca septembra.

Poletje 2026 bo ob dokončnem premiku počasnih planetov v nova znamenja nekaterim astrološkim znamenjem prineslo pomembne preobrate. Naša astrologinja Mateja Blažič Zemljič v velikem poletnem horoskopu razkriva, koga čakajo največji izzivi in premiki. Tudi Maja Debevc opozarja, da smo v najpomembnejšem letu zadnjih nekaj tisočletij in da se vse bolj odpira čas za prebujenje. Če je pomlad 2026 prinesla streznitev, nas poleti čaka nekaj povsem drugega. Prihaja namreč ogenj – a ne ogenj uničenja, temveč življenja in ustvarjalnosti, pravi Shana Flogie. Da začenjamo na novo, pritrjuje tudi numerologinja Lili Sorum ter izpostavlja, da vstopamo v čas intenzivnega prepoznavanja svojih globin.

Poletje je pravi čas, da prisluhnemo svojemu telesu, zato vas vabimo tudi k branju vsebin, ki prinašajo uporabne nasvete za lažje spoprijemanje z vročino in poletno izčrpanostjo. Pripravili smo ideje za osvežilne napitke, recepte za zdrave namaze z divjo hrano ter namige, kako z drobnimi spremembami vsakodnevnih navad doseči velike učinke za zdravje, več energije in boljše počutje.