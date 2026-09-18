DRUŽINA

Iztok, Vid in Domen Valič: od besed so prešli k dejanjem (Suzy)

Oče in sinova bodo v predstavi Dediščina prvič skupaj stopili na gledališki oder. Pred družinsko premiero so za našo revijo spregovorili o ustvarjanju z najbližjimi, talentu in vrednotah, ki se prenašajo iz roda v rod, a tudi o očetovstvu, ki danes povezuje že tri generacije.

Galerija Oče bo s sinovoma prvič skupaj stopil na gledališki oder. FOTO: Jani Ugrin

Pri Valičevih je igralstvo že skoraj družinska dediščina. Pokojni Aleksander Valič je pomembno zaznamoval slovensko gledališče in film, njegovo pot je nadaljeval sin Iztok. Tudi njegova sinova, Vid in Domen, sta svoj prostor našla na odru. Čeprav imajo vsi trije za seboj bogate igralske izkušnje, bodo letos prvič skupaj stopili pred občinstvo. V avtorski komediji Dediščina, ki bo premierno uprizorjena 21. oktobra v Festivalni dvorani v Ljubljani, odpirajo temo, ki je pogosto vse prej kot lahkotna – delitev premoženja. Prav tam, kjer se prepletajo denar, pričakovanja in medsebojni odnosi, se ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →