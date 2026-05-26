Jakob Nedoh med okrevanjem pojedel je pet pekačev tiramisuja (Suzy)

Koprski orjak mehkega srca, 29-letni Jakob Nedoh, ni veljal za favorita, a je na spektaklu mešanih borilnih športov FNC v polni dvorani Stožice znova dokazal, da je iz pravega testa. Potem ko si je priboril šampionski pas, je potreboval deset dni, da se je dodobra spočil in pozdravil levo nogo, ki mu jo je nasprotnik tako hudo poškodoval, da je bila povsem v modricah, pri hoji si je moral pomagati z berglami.

»Dal sem si duška in jedel nezdravo hrano, ki se ji moram med treningi in pred tekmo izogibati. Najbolj sem se razveselil tiramisuja, s katerim je mene in ekipo razvajala moja izvoljenka Živa, ki sicer po navodilih nutricionista skrbi za mojo prehrano. Zadolžena je, da njegova navodila prenese na krožnike. To ji odlično uspeva, brez nje bi težko jedel tako zdravo. Ker je prava mojstrica v kuhinji, ji ni bilo težko pripraviti tiramisuja. Tri pekače sem odnesel v klub in z njim razveselil člane ekipe, kar pet sem jih v enem tednu pojedel sam,« je priznal vrhunski športnik, skorajšnji magister Fakultete za šport in tudi skorajšnji očka. Z Živo namreč konec avgusta pričakujeta dojenčka.