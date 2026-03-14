EKSKLUZIVEN INTERVJU

Jakov Jozinović: »Ko sem dobil mikrofon v roke, mi ga starši niso mogli več vzeti«

Novembra lani je v nekaj minutah razprodal koncerte v ljubljanski Cvetličarni in mariborski Festivalni dvorani Lent, 8. in 9. maja bo nastopil še v Stožicah. Prvi koncert je bil razprodan v eni uri. A sam iz vsega tega ne dela velike drame. Pravi, da preprosto uživa, poje in živi svoje sanje.

Galerija Lani je nastopil na več prizoriščih po Sloveniji, med drugim je napolnil ljubljansko Cvetličarno.

Robert Reboljrobert.rebolj@delo.si

Jakov Jozinović je širši javnosti postal znan že leta 2021, ko je v šovu Supertalent s čustveno izvedbo uspešnice Queenov Bohemian Rhapsody osupnil žirijo. Pravi preboj mu je prinesel tiktok, kjer so njegove čustvene interpretacije pesmi različnih glasbenih legend dosegle milijonske oglede. Zaradi vsega skupaj ima manj časa zase, za prijatelje in najbližje, kar je edini minus tega obdobja, a to jemlje v zakup. Čeprav je v otroštvu sanjal tudi o tenisu, je hitro spoznal, da bo moral izbrati. In izbral je glasbo. Danes verjame, da so se stvari zgodile natanko tako, kot so se morale – hitro, ...