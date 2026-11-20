GLASBENI FENOMEN

Komaj 20-letni hrvaški glasbenik je v izjemno kratkem času postal eden najbolj priljubljenih mladih izvajalcev v regiji. Njegovi koncerti so razprodani, oboževalke poznajo skoraj vsako besedo pesmi, ki jih izvaja, sam pa, kot priznava, še vedno težko verjame, kaj se mu dogaja.

Jakov Jozinović je v začetku novembra dvakrat napolnil mariborsko Dvorano Tabor. Ker sta razprodana tudi decembrska koncerta, so organizatorji napovedali še petega, ki bo 8. januarja prihodnje leto. Na prvem se mu je na odru pridružil priljubljeni slovenski pevec Žan Serčič, s katerim sta skupaj zapela uspešnico Snežinki, v soboto je nastopil še mladi kantavtor Ante Balen. Moje srce ni nikoli zasedeno, vedno je odprto. Za ljubezen pa se vedno najde čas. Za enega najbolj nepozabnih trenutkov sobotnega večera je poskrbel, ko je med občinstvom opazil komaj 15-letnega Urbana Sivca iz Zgornje ...