Jan Cvitkovič: Pravzaprav živim dvojno življenje (Suzy)

POSNEL NOV FILM

Režiser, ki je slovenski film zaznamoval z deli Kruh in mleko, Odgrobadogroba in Šiška Deluxe, se vrača s Hotelom Alkohol, filmom, ki je v njem zorel skoraj štirinajst let.

Predstavili so ga na minulem Festivalu slovenskega filma v Portorožu, zdaj nadaljuje pot v naših kinematografih. Toda ustvarjalčevo življenje se že dolgo ne odvija le pred kamerami in za njimi. Na Krasu podira drevesa, pripravlja drva in obdeluje vinograde, v gostilnah srečuje ljudi, ki bi jih težko ustvarila še tako razigrana domišljija, ter živi po svojih pravilih. Z nekdanjo ženo in sedanjo partnerko so ustvarili prav posebno razširjeno družino. Ko pripoveduje o vsem tem, se skoraj nenehno vrača k isti besedi – normalno. A pri njem ima ta beseda nekoliko drugačen pomen. Vaša značilna ...