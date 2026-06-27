Jan Oblak komaj verjame: Kmalu v vlogi očeta (Suzy)

Življenje ima zanimiv način, da tudi največjim športnim zvezdnikom pokaže, kaj je zares pomembno. Medtem ko je Jan Oblak vajen pritiskov velikih tekem, polnih stadionov in odločilnih obramb, ga zdaj čaka povsem drugačna preizkušnja. Nanjo se ne moreš pripraviti z nobenim treningom. S srbsko teniško igralko Olgo Danilović bosta kmalu prvič postala oče in mama.

Pot do tega podviga je bila prežeta z zaupanjem in predanostjo. Najprej je prišla zaroka, nato odločitev, da ljubezen obogatita še z novim življenjem. Otrok namreč ni zgolj nov družinski član, ampak začetek vezi, ki na novo osmisli prihodnost, sanje in vsakdan. V letu, ko se družine številnih znanih Slovencev širijo, se tako med bodoče starše uvršča tudi eden naših največjih športnikov. A čeprav je Jan osvojil že marsikaj, bo vloga očeta skoraj zagotovo tista, ki mu bo prinesla nepopisno veselje, veliko odgovornost in največ nepozabnih trenutkov.