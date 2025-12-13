Jan Plestenjak odločno: Nisem copata! (Suzy)

PO POROKI

Glasbeni mojster pravi, da je še vedno mladoporočenec. Vsaj eno leto od poroke z ženo Tadejo Majerič bo tako, kar Janu Plestenjaku ugaja. Postavna Štajerka pa ni samo njegova srčna izbranka, ampak je postala tudi pevčeva trenerka tenisa. »Ne bom samo pobiralec žogic, zato sva sklenila, da me bo naučila veščin. Je le bila na 111. mestu lestvice ATP,« se pohvali ponosni mož. Ob tem še pove, da mora imeti draga veliko potrpljenja z njim. »Malce preveč se delam pametnega, potem mi pokaže, kdo je šef na igrišču,« se pošali in prizna, da v zasebnem življenju ne dovoli, da bi kdo pometal z njim. ...