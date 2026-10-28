Jan Plestenjak: Okrevanje prinaša čas zase in veliko ustvarjalnost (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Najbolje bo, da izkoristi čas za pisanje novih pesmi, saj mu vseeno ne bo manjkalo navdiha in kreativnosti.

Jan Plestenjak je rojen v živahnih, radoživih, komunikativnih dvojčkih, a ga močno zaznamuje, da je njegov vladar Merkur v občutljivih, čustvenih, četudi karizmatičnih in navdihnjenih ribah, v kvadratu s Saturnom na ascendentu. Omenjene postavitve ga po eni strani zresnijo, prinašajo pretirano razmišljanje, občasno zadržanost, strogost in visoka merila zase in za druge, po drugi občutljivost in senzibilnost. Kombinacija sicer spodbuja ustvarjalnost, mu prinaša disciplino in organiziranost, a odnese lahkotnost, odprtost, sproščenost, ki jih sicer povezujemo z dvojčki. Sonce in Venera v ovnu mu ...