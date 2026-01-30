Jan Plestenjak presenetil: Poroka je pomemben korak (Suzy)

V zadnjih tednih je slovenski glasbeni prostor preplavil skrivnosten zvok. Brez imena, brez podpisa, a z močno energijo in sloganom – Na polno. Poslušalci so te dni končno izvedeli, da se za novo skladbo skriva Jan Plestenjak. Čeprav ima pesem retro melodijo, ki spominja na osemdeseta, se v njej skrivata glasbenikov pečat in osebni kontekst. »Ne govori o trenutni strasti, temveč o odločitvi. O odnosu, ki ne pristaja na polovičarstvo.« Lani se je pevec poročil, in čeprav pesem ni neposredno izpovedna, v njej odzvanjata mir in stabilnost, ki ju je v njegovo življenje prinesla srčna izbranka Tadeja.

»Poroka je pomemben korak. Lahek je le za tiste, ki jo jemljejo površno. Če se zavedaš odgovornosti, ki jo nosi taka zaobljuba, teh besed ne moreš izreči 'napol', brez globokega prepričanja v ljubezen,« pravi pevec, ki mu v zakonu zagotovo ne bo zmanjkalo navdiha za nove skladbe. Poleg tega ga ni strah stopiti iz pričakovanih okvirjev. »Ni me strah eksperimentirati v glasbi. To me vedno znova zabava.«