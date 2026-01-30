  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRESENEČENJE

Jan Plestenjak presenetil: Poroka je pomemben korak (Suzy)

Lani se je pevec poročil, zdaj je tu nova pesem.
Lani je večno zvestobo obljubil nekdanji teniški igralki Tadeji Majerič.
Lani je večno zvestobo obljubil nekdanji teniški igralki Tadeji Majerič.
A. K., FOTO: Osebni arhiv
 30. 1. 2026 | 13:00
 30. 1. 2026 | 13:11
1:22
A+A-

V zadnjih tednih je slovenski glasbeni prostor preplavil skrivnosten zvok. Brez imena, brez podpisa, a z močno energijo in sloganom – Na polno. Poslušalci so te dni končno izvedeli, da se za novo skladbo skriva Jan Plestenjak. Čeprav ima pesem retro melodijo, ki spominja na osemdeseta, se v njej skrivata glasbenikov pečat in osebni kontekst. »Ne govori o trenutni strasti, temveč o odločitvi. O odnosu, ki ne pristaja na polovičarstvo.« Lani se je pevec poročil, in čeprav pesem ni neposredno izpovedna, v njej odzvanjata mir in stabilnost, ki ju je v njegovo življenje prinesla srčna izbranka Tadeja.

»Poroka je pomemben korak. Lahek je le za tiste, ki jo jemljejo površno. Če se zavedaš odgovornosti, ki jo nosi taka zaobljuba, teh besed ne moreš izreči 'napol', brez globokega prepričanja v ljubezen,« pravi pevec, ki mu v zakonu zagotovo ne bo zmanjkalo navdiha za nove skladbe. Poleg tega ga ni strah stopiti iz pričakovanih okvirjev. »Ni me strah eksperimentirati v glasbi. To me vedno znova zabava.«

Od nekdaj je velik oboževalec disko zvoka, zato ima pesem pridih osemdesetih.
Od nekdaj je velik oboževalec disko zvoka, zato ima pesem pridih osemdesetih.

Več iz teme

glasbaJan Plestenjakpevecljubezenpesem
ZADNJE NOVICE
13:52
Novice  |  Slovenija
DAVČNE SPREMEMBE

Normiranci, pozor: nižji prispevki se obetajo že letos

Zavarovalna osnova bi se za manjše podjetnike vezala na minimalno plačo, pravila vračanja v sistem pa bi bila bistveno milejša.
30. 1. 2026 | 13:52
13:30
Novice  |  Svet
GROZLJIVI POSNETKI Z UKRAJINSKE FRONTE

Odsvetujemo ogled posnetka! Takole so Putinovci z dronom likvidirali Valerija in njegovo ranjeno ženo (VIDEO)

Dan, ko je človečnost umrla: 54-letni Ukrajinec Valerij je svojo ranjeno ženo Valentino na saneh skušal spraviti na varno. Putinovci so najprej likvidirali njo. Ob njenem truplu je jokal celo uro. Potem je zadelo še njega ...
30. 1. 2026 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je prvi mož monaške princese

Philippe Junot, prvi mož princese Caroline iz Monaka, je obkrožen z družino umrl v Madridu.
30. 1. 2026 | 13:25
13:12
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO IN POLITIKA

Ostri očitki Pečečniku: »Lahko postane kar DJ Joc, ker tako hitro obrne ploščo«

Po javni podpori vladi Roberta Goloba se je predsednik SBC znašel pod plazom kritik.
Kaja Grozina30. 1. 2026 | 13:12
13:10
Lifestyle  |  Stil
POMEMBNA JE TEHNIKA

Dlake hišnih ljubljenčkov so trdovratna nadloga, tako jih najhitreje očistite

S pomočjo krpe iz mikrovlaken jih bomo ujeli v nekaj potezah.
30. 1. 2026 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRESENEČENJE

Jan Plestenjak presenetil: Poroka je pomemben korak (Suzy)

Lani se je pevec poročil, zdaj je tu nova pesem.
30. 1. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki