Janez Usenik: Kaj, če sem najboljšo stvar že naredil?! (Suzy)

POGOVOR

Z novinarjem, ljubiteljskim igralcem, stand-up komikom, prevajalcem, piscem besedil in scenaristom smo se pogovarjali o novi glasbeni komediji Seks, droge & klasika, pri kateri sodeluje kot avtor besedila in ki bo 2. oktobra premierno uprizorjena v celjskem Narodnem domu.

Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin in druščina v njej niso nedotakljivi geniji iz šolskih učbenikov, ampak ljudje, ki so se zaljubljali, zadolževali, prepirali, uživali, bili nečimrni, čudaški in včasih precej divji. »Če gledamo stare skladatelje le kot poduhovljene, plemenite ljudi, to nikakor ne drži. To so bili rock zvezdniki svojega časa,« je prepričan Janez Usenik. Cenjenim klasikom s predstavo ne želijo odvzeti njihove vrednosti. Ravno nasprotno. »Mislim, da jim jo s tem pravzaprav damo še veliko več. Človek ni samo to, kar dela ali po čemer ga prepoznavajo. Je še vse drugo, z vsemi ...