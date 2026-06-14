Janja Garnbret: »Ta smer je preizkusila mojo potrpežljivost« (Suzy)

LEGENDA

Obstajajo ljudje, ki premikajo mejnike. In posamezniki, zaradi katerih je treba te mejnike narisati na novo. Mednje nedvomno sodi nepremagljiva Korošica.

Dekle iz male slovenske doline je že zdavnaj preraslo okvirje svojega športa. Ni več zgolj šampionka, olimpijska zmagovalka ali zbiralka lovorik. Postala je simbol nečesa veliko večjega in dokazala, da so meje pogosto le dogovor, ki ga je nekdo postavil, ker si ni znal predstavljati več. Ko je Janja Garnbret kot prva ženska v zgodovini preplezala eno najbolj ikoničnih in zahtevnih smeri v športnem plezanju, Bibliographie v francoskem Céüsu, ni slavila le še enega dosežka. V resnici je odprla novo poglavje zgodbe o človekovi vztrajnosti, potrpežljivosti in notranji moči. Paradoks njene poti je ...