DRUŽINSKA SREČA

Dobra tri leta in pol po poroki bosta znana glasbenika prvič postala oče in mama. Veselo novico sta razkrila poleti, Jasmina se je ta mesec poslovila od odrov, saj se jima bo predvidoma še pred koncem leta pridružil nov družinski član.

Letošnji božično-novoletni prazniki bodo zato zanju še posebno čarobni. O glasbeni poti in pričakovanju prvorojenca smo se pogovarjali z bodočo mamico, članico še vedno delujoče zasedbe M.J.A.V., ki je v preteklosti delovala tudi v skupinah Chicas in Navihanke. Kako sta s Samom sprejela novico, da bosta postala oče in mama? Ko sem na testu zagledala dve črtici, me je zajel val olajšanja in neizmeren občutek sreče, kakršnega nisem občutila še nikoli prej. Samo je takrat kosil travo, jaz pa sem stekla ven in mu rekla, naj hitro pride v hišo. Novico sem mu povedala naravnost, brez ovinkarjenja. ...