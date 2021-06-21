  • Delo d.o.o.
OBOŽEVALKA

Jasna Kuljaj navdušila Rosvito Pesek

Na kupu je bila prava zvezdniška zasedba.
Najprej je skočila v bazen in na sonce, potem pa v kuhinjo pripravljat večerjo.
Najprej je skočila v bazen in na sonce, potem pa v kuhinjo pripravljat večerjo.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 21. 6. 2021 | 09:23
 21. 6. 2021 | 11:46
1:12
A+A-
Jadran je že privabil veliko Slovencev, med njimi tudi znane obraze. V istem terminu so se na čaroben dalmatinski otok podali Jasna Kuljaj, Špela Grošelj, Jože Potrebuješ z družino in Rosvita Pesek s partnerjem. Da bi bila zvezdniška zasedba še bolj povezana, so priredili večerjo pri Potrebuješevih, za kulinarični del pa je bila zadolžena Kuljajeva. Ta se je še posebno potrudila, saj ni želela razočarati televizijke, ki se je kmalu za tem odpravila nazaj v domovino. »Morala sem ustvariti vtis, da nas ne bi zapustila z grenkim priokusom,« se je pošalila Jasna in dodala, kako prijetno vzdušje so pričarali. »Moški so v roke vzeli kitaro in vsi skupaj smo zapeli slovenske uspešnice, da je postala Korčula vsaj za trenutek naša,« je opisala urice sproščenega druženja, ki so se zavlekle pozno v noč.

