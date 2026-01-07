Jasna Kuljaj: vse bo dišalo po ljubezni (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Jupiter kot vladar sedme hiše kaže zelo intenzivno, strastno, vročekrvno zvezo, ki ji odpira nova obzorja.

Jasna Kuljaj je po ascendentu simpatična, zgovorna, odprta, živahna dvojčica, tako ni nič čudnega, da je vedno za šalo in duša vsake družbe. Njen vladar Merkur je v optimističnem, razgledanem strelcu, tako nenehno raziskuje nove reči. Ker je v kvadratu z Marsom, je sicer lahko prehitra, preveč neposredna, takoj pove, kar misli. Položen je v sedmo hišo, skupaj s Soncem, tako je partnerstvo pomemben del njenega življenja. Je pa med Merkurjem in Soncem še Neptun, kar pomeni, da išče sorodno dušo in ljubezensko pravljico, dušno povezanost, ob tem pa lahko partnerja idealizira, ga ne vidi povsem ...