Podnevi inženirka, po srcu glasbenica: Jelka Hafner razkriva svojo drugo plat (Suzy)

Na Sorško ravnico, v naselje Godešič v občini Škofja Loka, kjer živi danes, je Jelko Hafner, dolgoletno pevko ansambla Igor in zlati zvoki, pripeljala ljubezen. Karizmatična pevka s prepoznavnim vokalom je v glasbeni karieri prejela več nagrad. Ansambel Igor in zlati zvoki je ustanovil Igor Podpečan, zadnji član ansambla Bratov Avsenik. Preden se jim je Jelka pridružila, je bila izvrstna kantavtorica, ob kitari je prepevala tudi italijanske kancone ter opatijske in starogradske napeve. Z narodnozabavno glasbo se je spoprijateljila, ko je sprejela povabilo znanega kitarista Renata Verliča in se pridružila ansamblu Gašperji, v katerem je pela šest let.

Z Davidom Duhom prepevata v duetu. FOTO: M. M., osebni arhiv

Dve leti pred prihodom k Igorju in zlatim zvokom je pela še v triu Mitje Kapša. Jelka ni le izvrstna pevka in glasbenica, ki po potrebi v ansamblu Igor in zlati zvoki zaigra na violino, temveč je nadarjena tudi za risanje. Po poklicu je strojna inženirka. Kot najstnica je blestela v atletiki, še posebno v sprintu, danes rada hodi v hribe, teče, se rekreira v naravi in vrtnari. Je mama treh hčera, ki so prav tako glasbeno nadarjene. Z možem Dragom sta izvrstna plesalca in sta celo tekmovala v latinskoameriških plesih. Spoznala sta se med študijem na strojni fakulteti, v študentskih letih obiskovala plesne večere v Festivalni dvorani v Ljubljani. Mnogi to čudovito žensko najbolje poznajo po njenem imenitnem vokalu, ki hitro pritegne pozornost. »Pevski talent sem podedovala po mami, ki je zelo lepo pela, prav tako babica in moj oče,« pravi pevka, ki je obiskovala Glasbeno šolo Moste-Polje. Želela si je igrati klavir, a za to ni imela možnosti, zato je izbrala violino in kitaro.

V ansamblu Igor in zlati zvoki poje že več kot 30 let. FOTO: M. M., osebni arhiv

Znanje je nabirala pri profesorju Hervinu Jakončiču, s katerim ansambel Igor in zlati zvoki še danes glasbeno sodeluje. »Čeprav sem se odločila za študij strojništva, me je glasba, še posebno kitara, spremljala še naprej. Leta 1987 me je Marjana Deržaj izbrala za predstavnico Slovenije na glasbenem festivalu v Sarajevu, kjer sem v italijanščini zapela Kitaro Romanijo ter slovenščini še eno svojo skladbo,« se spominja Jelka, ki prihaja iz družine samih strojnikov. Poleg glasbe je občudovala tudi slikarja Božidarja Jakca, ki je ustvarjal v sadovnjaku blizu njenega doma. »Občudovala sem njegov talent in barve, ki jih je uporabljal. Njemu gre zahvala, da mi je razkril prenekatero skrivnost. Risanje sem verjetno vzljubila tudi zaradi njegove žene, ki je nam, otrokom, vedno delila bonbone,« se spominja.

Z basistom Matejem Frecetom. FOTO: M. M., osebni arhiv

Jelka je zaposlena kot varnostna inženirka, ekologinja in svetovalka za kemikalije, pri čemer išče rešitve, ki so ljudem v pomoč. S svojim čudovitim vokalom je pustila pečat v številnih skladbah ansambla Igor in zlati zvoki, še posebno v valčkih Zlatolaska, Biser na dnu morja in drugih. V letih 2000 in 2002 je bila razglašena za naj pevko domače glasbe.