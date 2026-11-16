Jerca Zajc: Brazilija – čudovita dežela nasprotij (Suzy potuje)

S partnerjem, novinarjem Jako Lopatičem, in tremi otroki, Viktorijo, Glorio in Tristanom, so se podali na pravo pustolovščino, polno osupljivih razgledov, zanimivih srečanj in nepozabnih trenutkov, od presunljivih slapov do džungle in uživanja ob morju.

Eden od vrhuncev potovanja so bili mogočni slapovi Iguazu, ki so jih občudovali tako z brazilske kot argentinske strani. »Vedela sem, da so nekaj posebnega, a nisem pričakovala, da nas bodo tako navdušili. Vseh pet. Brez izjeme,« je zapisala Jerca. Zaradi obilnih padavin so namreč slapovi ob njihovem obisku pokazali izjemno moč, uživali pa so tudi v bujnem tropskem rastlinju deževnega gozda okoli njih in opazovanju živali. V Riu de Janeiru so si ogledali znameniti kip Kristusa Odrešenika, pisane stopnice Selarón in obiskali Rocinho, največjo favelo v mestu. Tam so z lokalno vodičko spoznali vsakdan prebivalcev za pročelji gosto posejanih hiš.

»Rocinha je polna nasprotij, precej drugačna od predstave, ki jo imamo o favelah,« je povedala in dodala, da so se počutili dobrodošle in varne, čeprav se zaveda, da za prijaznimi obrazi in hvalospevi domačinov, kako varno in lepo je, obstaja tudi temnejša realnost. Seveda ni šlo brez teka. Jerca, ki je oktobra na Ljubljanskem maratonu postavila osebni rekord, je športne copate obula tudi na sloviti Copacabani. »En krog z Jako, en krog sama – in kljub vročini in izjemni vlagi je bil to popoln tek z razgledom, ki te napolni z energijo,« je bila navdušena.

Družina je raziskovala tudi tropski otok Ilha Grande. Do sanjske plaže Lopes Mendes so se podali skozi atlantski deževni gozd, uživali v zalivu Lagoa Azul in se po kristalno čisti vodi vozili s čolnom. Potovanje so sklenili v São Paulu, največjem brazilskem mestu, kjer so jih pričakali mogočni nebotičniki, a tudi pretresljivi prizori revščine. Domov so se vrnili z bogato zbirko spominov. »Nedvomno je bila to ena tistih izkušenj, ki ne ostanejo samo na fotografijah, ampak za vedno postanejo del družinske zgodovine,« je zapisala.

Niso Španske stopnice v Rimu, pozirali so na tistih v Riu.

V favelo so se podali z vodičko.

To je že njen četrti obisk Južne Amerike in tretji obisk Ria.

Pretekla je dva kroga po sloviti Copacabani.

Še posebno so uživali na plažah, ki jih obdaja džungla.