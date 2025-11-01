Jeremy Allen White v novem filmu prepričal tudi Brucea Springsteena (Suzy)

BIOGRAFSKI FILM

Springsteen: Reši me od nikoder je v slovenskih kinematografih.

Da bi bila njegova izkušnja bolj avtentična, je igranje kitare vadil kar na Springsteenovi ikonični beli kitari, ki naj bi mu jo ta podaril pred snemanjem.

Novi biografski film Springsteen: Reši me od nikoder je že na ogled v slovenskih kinematografih. Film režiserja Scotta Cooperja prikazuje obdobje z začetka 80. let, ko je ameriški pevec z vzdevkom The Boss ustvarjal šesti album Nebraska, hkrati nudi vpogled v njegove osebne boje, družinske drame, kreativne procese in na vpliv pevca na glasbeno industrijo ter svetovno občinstvo. V glavni vlogi blesti Jeremy Allen White, 34-letni v Brooklynu rojeni igralec, ki je igralsko kariero začel že kot otrok, preden je dosegel preboj na zaslonih ter postal prepoznaven po vsestranskosti in prepričljivi ...