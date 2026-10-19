Jesen je čas za umirjanje (Suzy)

AJURVEDA

Ajurvedska tradicija v hladnih in suhih obdobjih daje prednost toplim, kuhanim in sočnim jedem.

Naj vam naslikam nekaj prispodob iz vsakdana: skodelica, ki jo objamemo z obema dlanema. Vonj pečenih jabolk. Mehka pletenina in sončen kotiček na balkonu, na katerem za nekaj minut obstanemo. Jesen ima svoj jezik topline, ki ga razumemo, ne da bi o njem veliko razmišljali. Ko jutra postanejo hladnejša, si zaželimo drugačne hrane, prijetnejših oblačil in mirnejših večerov. Tem željam lahko prisluhnemo kljub polnem urniku. Nekaj jesenskega udobja lahko vnesemo tudi v opravila, ki jih že počnemo. Ajurveda hladne, suhe in vetrovne jesenske dni povezuje z vata došo, ki po njenem razumevanju ...