Jesenski izlet v Gradec (Suzy)

Mi smo se tokrat podali z glavnih turističnih poti v predmestje Gries ter se navdušili nad njegovo barvito, večkulturno identiteto, obisk pa popestrili še z zanimivim muzejem ključavnic.

Gradec se deli na 17 okrožij, Gries je njegovo 5. okrožje na desni strani Mure, deli katerega so pod Unescovo zaščito. Skupaj s sosednjim Lendom je bilo nekoč del predmestja Murvorstadt, šele v 19. stoletju so ju vključili v mesto. Tu je bilo že od nekdaj veliko krčem, gostišč in prenočišč, saj je šlo za predel obrtnikov, trgovcev in romarjev, ki so potovali proti jugu ob Muri, ter priseljencev, kar mu je dajalo kulturno raznolikost. Nekatere ulice so slovele po pestrem nočnem življenju, poceni prenočiščih in lokalih, kamor meščani z druge strani obzidja niso pogosto zahajali. Prodajalci so tu ostali tri dni in ponujali svoje izdelke, popotniki nahranili in spočili konje, popravili kočije in vozove, prespali, se okrepčali. Poskrbljeno je bilo za vse, tako so bile tu tudi domače pivovarne, bordeli, gledališča, celo petelinji boji. Ker je šel promet mimo mesta, so lahko potovali hitro in varno. Bližina reke je omogočila enostavnejši prevoz blaga, tako je okrožje postalo vse bolj priročno.

V 17. in 18. stoletju je Gries doživel gospodarski razcvet, a vedno bolj se je kazal kontrast med preprostim delavskim okrožjem ter bogato drugo stranjo reke. Razvoj je v prvi polovici 18. stoletja še pospešil cesar Karel VI., ki je dal urediti glavno trgovsko cesto med Dunajem in Trstom, ki je potekala skozenj. Kako močno je tedaj Gries 'utripal' v luči gostinske in zabaviščne dejavnosti, pove podatek, da je bilo v 18. stoletju tu 111 gostiln, na drugi strani mestnega obzidja pa samo 37.

Sodobni Gries

V preteklosti je Gries veljal za manj ugleden del mesta, danes se bliskovito razvija in vabi s svojim pisanim značajem. Še danes v njem sobivajo različne skupnosti, ki se povezujejo z ustvarjalnimi pobudami, ohranjajo stare obrti ter hkrati prinašajo nove. Tu najdemo tako trgovine z živili z vseh koncev sveta ter slikovite umetniške lokale. Sledovi njegove pestre zgodovine so še vedno vidni v skrbno ohranjeni arhitekturi – preproste nizke pritlične hiše se izmenjujejo z bolj okrašenimi, številne ohranjajo preteklo gostilniško podobo, ob širokih vhodnih vratih so vogalni braniki, ki so ščitili fasade pred krušenjem zaradi skoznje vozečih kočij.

V eni od njih je pred desetimi leti našla prostor Rusinja Yunona Khripunova ter odprla ljubko trajnostno Babičino čajnico (Omas Teekanne). Poskusila je, čeprav so ji rekli, da v Gradcu vsi pijejo kavo – in ostala. V posebnem vzdušju, ki ga ustvarja z recikliranim pohištvom in domačim dekorjem, se tudi družijo in igrajo družabne igre. Ob tem se je lotila še enega kreativnega projekta – starinskemu porcelanu daje novo preobleko in riše nanj.

Malce naprej na nabrežju Mure, imenovanem Grieskai, sta zakonca Anastazija Smoljan in Sergej Terohin pred tremi leti in pol odprla Café Guten Morgen, v katerem predstavljata značilno ukrajinsko kulinariko, od peciva, slaščic do boršča in znamenitih varenikov, žepkov, polnjenih z različnimi nadevi. Anastazija je končala izobraževanje na bolgarski kulinarični akademiji in odprla gostilno v Odesi, ko se je začela vojna. V Gradec sta prišla, ker je tu študirala Sergejeva hči – in v Griesu sta zadovoljna.

Tudi v Grand Hotel Wiesler se splača vstopiti in si ogledati keramični mozaik Pomlad Leopolda Forstnerja z motivom Rojstva Venere. Pod njegovim secesijskim slogom se je podpisal Marcel Kammerer, učenec znamenitega Otta Wagnerja. V njem ob obiskih rojstnega mesta sicer vedno prenočuje Arnold Schwarzenegger, ki ima poseben privilegij, da lahko edini v njem kadi svoje priljubljene cigare. Družinsko voden je, enako kot bližnji Das Weitzer, in že vrsto generacij v lasti družine Weitzer.

Muzej ključavnic

Velja se sprehoditi tudi do muzeja na Wienerstrasse 10, posvečenega ključavnicam, ki jih vneto zbira njegov lastnik, 88-letni Hanns Schell. Nad njimi se je navdušil po naključju. Kot podjetnik je bil sicer povezan s štajerskim podjetjem za železnino in sisteme zaklepanja in so konec 50. let prejšnjega stoletja začeli zbirati stare ključe in ključavnice, a prelomni dogodek se je zgodil leta 1965, ko se je kot eden najpomembnejših avstrijskih alpinistov svoje generacije odpravil na plezalno turo v Iran, kjer so ga na bazarju očarale tradicionalne ključavnice.

Danes zbirka obsega več kot 13.000 razstavljenih predmetov iz Evrope, Afrike in Azije in velja za eno najobsežnejših tovrstnih na svetu, ki jo dopolnjujejo stari sefi, skrinje, kovani predmeti, šatulje, ki jih je vse življenje nabiral na dražbah, bolšjih sejmih in starinarnicah.

Navdušili so nas tako umetelno izdelani srednjeveški mehanizmi zaklepanja kot umetelne šatulje s plemiških miz – npr. skrinja iz 18. stoletja, ki so jo obrtniki izdelovali 10 let iz rezanega železa in jo je kupil od Rothschildov – na steni vidimo, da sta jo nekoč občudovala tudi princ Rainer Monaški in Grace Kelly.

Srednjeveške skrinje so imele tudi zapletene sisteme zaklepanja, na zunanji strani pa so pogosto dodajali npr. spirale ali druge okraske proti zlim duhom, da hudič ne bi vstopil vanje. Presenetile so nas lažne odprtine in skrite ključavnice, ki so jih dodajali skrinjam, da tatovi ne bi našli prave. Mnoge so se odpirale s posebno kombinacijo, tako kot npr. italijanski sef iz 19. stoletja, ki ima tri ključe, od katerih je prvi igla, pri čemer je pomembno tako zaporedje uporabe kot to, kolikokrat obrnemo ključ. Stari sefi so lahko tehtali tudi 110 ali 130 kg, mehanizmi so sčasoma postajali vse bolj zapleteni – lahko je imelo celo več ljudi vsak svoj ključ, tako so se morali zbrati, da so ga odklenili.

Zanimivi so tudi deviški pasovi, za katere pa strokovnjaki niso prepričani, da so jih v srednjem veku res uporabljali. Domnevajo sicer, da so glas o njih razširili v 19. stoletju, ko so se romantično ozirali v preteklost, in da so jih uporabljale spolne delavke v italijanskih bordelih ter so jih odklenili, šele ko so jim stranke plačale. Druga teza je, da so puritanci uvedli usnjene proti samozadovoljevanju, vendar so vse to zgolj predvidevanja.

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Anastazija in Sergej v Griesu ponujata ukrajinske jedi.

Znameniti otok na Muri

Babičina čajnica je tudi prostor za druženje.

Hiše v Griesu spominjajo na stare čase.

Gradec je tudi mesto odlične kulinarike.

V muzeju ključavnic