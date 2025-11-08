Joker Out in Käärijä: Bratje smo – če ni iskrenosti, ni magije (Suzy)

Fantje najbolj priljubljene slovenske skupine na tujem se pred dvema letoma z Evrovizije niso vrnili z zmago, ampak veliko večjo nagrado. Dobili so novega družinskega člana.
Glasbeniki so razvili pristne bratske vezi.
Finski fenomen Käärijä je postal njihov dušni brat, kar jih je spodbudilo, da so ga povabili k sodelovanju. Naslednje leto, ko bodo Jokerji na ljubljanski Kardeljevi ploščadi obeležili desetletnico skupnega muziciranja, se jim bo pridružil na nepozabnem karnevalu. V navdihujočem pogovoru sta nam pevec zasedbe Bojan Cvjetićanin in njegov velik skandinavski zaupnik razkrila pravi pomen bratske ljubezni, ki je ne more prekiniti nobena razdalja.
Imate starejšo sestro, s katero sta zelo navezana drug na drugega. Se je v vas kdaj prebudila želja, da bi imeli še kakšnega bratca?
Bojan: Kot otrok sem ...