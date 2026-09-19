Joker Out po spektaklu Karneval pripravlja nekaj za zamudnike (Suzy)

Po tem, ko so si med počitnicami dobro napolnili baterije po enoletnih pripravah in spektaklu na Kardeljevi ploščadi, piko na i poletju pa postavili z velikim koncertom v Beograjski luki, so fantje iz skupine Joker Out pripravljeni na jesen. V zadnjih tednih so na svojem kanalu na youtubu objavili tri videe s Karnevala in razkrili, da bodo za zamudnike – a tudi tiste, ki bi radi podoživeli njihov jubilejni šov – vse skupaj v nekoliko okrnjeni različici predstavili še v nekaj slovenskih mestih. Potujoči Karneval bo sredi oktobra obiskal Kranj, decembra Maribor, šušlja pa se še o eni, za zdaj nerazkriti postaji. »Z nami se na pot odpravlja tudi Cirkus Fuskabo, saj želimo poustvariti vzdušje in energijo iz Ljubljane. Ti koncerti so zadnja priložnost, da doživite naš karnevalski program v živo, saj s koncem leta to zgodbo, vsaj v Sloveniji, zaključujemo,« so pred prihajajočo mini dvoransko koncertno turnejo povedali glasbeniki. Ob tem so na radijske postaje poslali koncertno različico aktualnega singla Odsevi sonca, še pred zimo pa lahko pričakujemo tudi kakšno povsem novo pesem.