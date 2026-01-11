Joker Out praznujejo: ne ena, kar dve torti (Suzy)

Leto se za člane skupine Joker Out ni moglo začeti lepše! Medtem ko večina še vedno lovi ritem po praznikih, Bojan, Kris, Jan, Nace in Jure že pišejo zgodovino. Njihov jubilejni Karneval, ki bo junija stresel ljubljansko Kardeljevo ploščad, je namreč že napol razprodan! Prvih deset tisoč vstopnic je pošlo, s čimer so fantje pol leta pred dogodkom že izenačili obisk iz svojih razprodanih Stožic.

Dva januarska kozoroga, ki bendu tudi astrološko prinašata uspeh.

A v njihovem taboru trenutno ne diši le po uspehu, temveč predvsem po tortah. Januar je namreč v znamenju dvojnega slavja. Kitarist Jan je 1. januarja dopolnil 27 let, 6. januarja je v 'magičnih 27' vstopil še karizmatični Bojan. In če ima številka 27 v rock zgodovini včasih temačen priokus, pri njih pomeni čisto nasprotno: neustavljivo energijo in polno življenje. Prav neverjetno je pomisliti, da sta fanta v bend vložila že dobro tretjino svojega življenja in odrasla pred našimi očmi. Junija obljubljajo čustveni prepih in nepozabno zabavo, še prej, ob koncu meseca, nas bodo ogreli z novim komadom. Fantoma želimo vse najboljše tudi iz našega uredništva in naj bo letošnje leto vajino najbolj drzno doslej!

R. R., foto Mediaspeed in Vita Orehek