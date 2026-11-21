Predstavljajte si koncert, na katerem se ljudje ne borijo za najboljši kader, ne preverjajo, ali je posnetek dovolj dober za instagram, ne iščejo pravega trenutka za objavo. Preprosto so tam. Z očmi, ušesi in srcem. Prav takšno izkušnjo si želijo pričarati Joker Out, ki so se pred mariborskim koncertom odločili za precej nenavadno, a nadvse pomenljivo akcijo. Dvajsetim srečnežem bodo namreč podarili vstopnice, če se bodo vsaj za en dan zavestno odpovedali telefonu oz. digitalnim motilcem, od službene elektronske pošte do družbenih omrežij in aplikacij, kot sta whatsapp in viber.

Fantje namreč z odra vidijo precej drugačno podobo občinstva, kot si jo predstavljamo sami. Namesto obrazov, pogledov in nasmehov jih pogosto pričaka morje telefonov, usmerjenih proti njim. Ob tem se povsem upravičeno sprašujejo, koliko teh posnetkov si njihovi avtorji sploh še kdaj ogledajo. Spomin na trenutek, ko si bil zares tam, pa lahko ostane za vse življenje. Joker Out zato ne ponujajo zgolj vstopnic, temveč tudi opomin, da najlepših doživetij ni treba dokumentirati, da bi bila nepozabna. Za takšno pobudo si zaslužijo globok poklon.