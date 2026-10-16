KRITIČEN OPAZOVALEC SVETA

Joseph Nzobandora - Jose: Najlaže je kritizirati, izziv je razmišljati (Suzy)

Ko sta z Markom Gregorčičem - Muratom pred več kot dvema desetletjema s skladbo Od ljudi za ljudi in albumom V besedi je moč zaznamovala slovensko rap sceno, je bil leta 1978 rojeni Ljubljančan eden od glasov generacije, ki je z glasbo opozarjala na družbene krivice, predsodke in nestrpnost.

Galerija Otroka skrbita, da je njihov vsakdan živahen, zabaven in poln presenečenj.

S. R., Foto: Vid Pogorelčnik, Peter Giodani, Mediaspeed

Danes je diplomirani pravnik, igralec Mestnega gledališča ljubljanskega in oče dveh otrok, a ostaja enako občutljiv opazovalec sveta. Trenutno navdušuje v odmevni uprizoritvi Salome v MGL, ob tem odkrito govori o umetnosti, strahu, afriških koreninah, ljubezni in očetovstvu, ki ga je dočakal nekoliko pozneje, a ga je izpolnilo bolj, kot si je kdaj predstavljal. Vsak človek ima vsaj toliko svobode, da lahko ne glede na sile, ki mu narekujejo vsakdan, naredi tisto, kar je prav. Spoznali smo ga kot nadobudnega raperja. Od takrat je preteklo že veliko vode, vmes je diplomiral na pravni fakulteti, ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →