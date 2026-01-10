Joy Lotos, astrologinja: Leto 2026 bo zelo kaotično. Trump ruši sisteme, da se postavljajo novi (Suzy)

EZOTERIKA

Vir moči in bogastva bodo ideje, pravi astrologinja.

Spremembam se ne bomo mogli izogniti, čeprav je naša psiha naravnana na svet z več reda, strukture, v katerem je bolj jasno, kaj je res in kaj ni, poudarja. FOTO: osebni arhiv

Joy, ki jo morda poznate pod prejšnjim imenom Mihaela Malečkar, je astrologija ljubezen že več kot 30 let. Že v najstniških letih je prijateljicam interpretirala astrološke karte, nato diplomirala v šoli Eme Kurent, se učila pri Aleksandru Imširagiću ter izpopolnjevala naprej. V okviru Astrološkega inštituta poučuje astrologijo, svetuje strankam in piše o njej. Pravi, da bo leto 2026 sicer zelo kaotično in bomo morali paziti na psiho, a je veliko možnosti za mir v Ukrajini. Slovenci se bomo ukvarjali z menjavo vlade, koristnimi finančnimi spremembami, a ljudstvo je nakazano spodbudno in čaka ...