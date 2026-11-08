Jubilantka Bernarda Žarn: Abrahama je praznovala na nepozaben način (Suzy)

Petdeset svečk na torti, nešteto razlogov za nasmeh in večer, ko se okoli tebe zberejo tvoji najljubši ljudje. Tako bi lahko povzeli nepozabno zabavo, ki jo je slavljenka priredila za svoje izbrance. Voditeljica je na plesišču dokazala, da bi ji težko pripisali pol stoletja. Ženska, ki nam s svojo nalezljivo energijo že vrsto let lepša nedeljske popoldneve in nas nežno pospremi iz enega tedna v drugega, zdaj sama odpira novo življenjsko poglavje.

Začelo se je že na domačem televizijskem terenu. Sodelavci iz uredništva razvedrilnega programa so ji pripravili prisrčno presenečenje, ki je bilo še toliko lepše, ker je prišlo od ljudi, s katerimi si deli vsakodnevne zgodbe, ustvarjalne izzive, neposredne prenose in zakulisne prigode, ki jih gledalci nikoli ne vidijo. A pravo slavje je šele sledilo. Bernarda Žarn je okrogli jubilej proslavila v znamenju disko glasbe, bleščic, plesa in dobre volje. Na plesišču so se zbrali družinski člani, najtesnejši prijatelji, televizijski kolegi in znani obrazi slovenske estrade. Med povabljenci so bili Gregor Ravnik, Nuška Drašček, Mario Galunič in Jože Robežnik, njen dolgoletni voditeljski sopotnik.

Slavljenki želimo še veliko nedeljskih popoldnevov, s katerimi nas pospremi v nov teden.

Prav posebno poglavje večera je bila ljubezen. Berni že dolgo dokazuje, da je mogoče biti javna osebnost, ne da bi javnosti razkrival vsak kotiček zasebnosti. Partnerja skrbno varuje pred radovednimi pogledi, kar ne pomeni, da med njima manjka nežnosti. Nasprotno, med rojstnodnevnim slavjem je bilo mogoče opazovati, kako sta se predajala nežnim objemom, ki so pričali o njuni povezanosti. Delovala sta kot odlično uigran par, slavljenka je blestela v svoji naravni lepoti. Da se z leti ne obremenjuje, nas je prepričala že večkrat. »Iskreno sem hvaležna za vsako leto, ko mi je dano živeti. Gube so odtisi izkušenj in preizkušenj, del našega smejanja in jokanja, skrbi in hrepenenj, radosti in bolečin. Mnogi zelo zgubani obrazi s sijočimi očmi se mi zdijo lepši od nezgubane mladosti,« je dejala v enem od intervjujev.

Bernarda je žarela na zabavi v družbi najdražjih.

Težko bi si za petdeseti rojstni dan zaželela primernejšega življenjskega vodila. Je ženska številnih zanimanj, ki jo privlačijo literatura, poezija, potovanja in raziskovanje sveta. Rada bere, opazuje, posluša in se poglablja v zgodbe ljudi. Radovednost ni le ena od njenih lastnosti, temveč pomemben del njenega značaja. V intervjuju za Onaplus je nekoč priznala, da se ji zdi vsako leto prelomnica in da namesto tarnanja nad staranjem raje praznuje življenje. Ob tem je poudarila, kako dobro bi bilo imeti čim več centimetrov v duhu in umu, ne le čim manj okoli bokov in zadnjice. Abraham je torej prišel, ona pa mu je pripravila sprejem, kakršnega bi si lahko želel vsak. Brez slovesnega poslavljanja od mladosti in nostalgije, ki bi jo priklenila na preteklost. Raje se je obdala z glasbo, objemi, prijatelji in ljubeznijo.