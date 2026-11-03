Veliko slavje pri Alfijevem muzikantu: razlog je prav poseben! (Suzy)

Branko je abrahama najprej dočakal na svojem domu v Zgornjem Porčiču v občini Sveta Trojica, kjer se je na predvečer njegovega rojstnega dne na terasi domačije zbralo več kot sto glasbenih prijateljev, sorodnikov in sosedov. Budnico so mu pripravili sestra Alenka Novak, partnerka Jasminka Ikanovič, hčerka Klara, mama Viktorija ter prijatelja Janja Boštjan in znani harmonikar Siniša Čeh. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli člani pihalnih godb iz Apač in Markovcev. Dva dneva pozneje je Branko pripravil še praznovanje v Logarovcih v občini Križevci, kjer se je zbralo okoli dvesto povabljencev. Tolikšna udeležba dokazuje, da ni le odličen glasbenik s prepoznavnim basom, temveč ima tudi veliko iskrenih prijateljev.

Med prvimi mu je voščil in zapel Alfi Nipič, nad odrom pa je bil izpisan verz 'Mladi, kot smo nocoj, več ne bomo nikoli'. Med nastopajočimi so bili Brigita in Boštjan Dorič, Rudi Šantl, Barbara Kolarič, godba veteranov iz Mengša s Primožem Koscem in Janezom Perom, člani godb iz Svete Ane, Lenarta, Svetega Jurija ob Ščavnici in Markovcev ter mažoretke iz Pesnice. Med gosti so bili še Jože Burnik, Siniša Čeh, Primož Kirič, Boris Lah in skupina Langa, s katero je zapela Jasna Kuljaj. Vse zbrane je na začetku v svojem značilnem slogu pozdravil Vinko Šimek. Čeprav se je na odru zvrstilo veliko glasbenikov, je za glavno zabavo poskrbel Jernej Brilej s svojimi Štajerci, za odličen zvok Dejan Nipič. Slavljencu Branku vse najboljše ob jubileju želimo tudi v uredništvu revije Suzy.

Brez legend ni šlo! Od leve: Janez Per, Jože Burnik, Branko Novak, Vinko Šimek in Alfi Nipič.

Dogajanje so popestrile tudi mažoretke iz Pesnice.

Branko in Siniša Čeh

Branko je poskrbel za glasbeno spremljavo, Brigita Vrhovnik Dorič za petje.