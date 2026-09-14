Jubilej Eve Černe Avbelj: tam, kjer so se začele njene sanje (Suzy)

Dvajset let na glasbeni poti ni majhen jubilej, še posebno, če ga lahko praznuješ tam, kjer so se nekoč začele prve odrske sanje. Eva Černe Avbelj je svoj veliki večer pripravila v Poletnem gledališču Studenec, v domačem okolju, ki ima v njeni zgodbi posebno mesto. Ob spremljavi Policijskega orkestra pod vodstvom Nejca Bečana in številnih glasbenih gostov je skoraj dve uri in pol nizala skladbe, ki so zaznamovale njeno kariero. »Solze so prišle že prej in tudi pozneje, na odru pa sem preprosto dala vse od sebe,« ni skrivala čustev. Za mikrofonom se ji je pridružil še Klemen Bunderla, ki se zelo dobro spominja njenega začetka. »Spomnim se pesmi Čudeži smehljaja. Ta pesem mi je bila takrat noro všeč in spraševal sem se, kako lahko nekdo tako visoko in dobro poje,« ji je polaskal. Veliki finale je Eva prihranila za Fantoma iz opere, občinstvo jo je nagradilo z dolgim aplavzom in stoječimi ovacijami ter jo priklicalo nazaj na oder. Za dodatek je s Klemenom Torkarjem zapela še Time to say goodbye, večer pa sklenila s skladbo Prijatelja za vedno. »Zame je bil to sanjski večer, ko sem res lahko izrazila, kdo sem,« je še povedala.

Eva in Klemen Torkar sta občinstvo navdušila tudi z duetom Lepe ste ve Karavanke in Time to say goodbye.