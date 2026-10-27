Jubilej s sladkim presenečenjem (Suzy)

Člani ansambla Simona Gajška iz Dol pri Šentjurju so v letošnje leto vstopili s skladbo Polke za žur, ki je, kot pove že naslov, namenjena vsem, ki se radi zabavajo, in poskrbi za sproščeno vzdušje. Pred kratkim so med poslušalce poslali še polko z naslovom Fant, ki bo moj, s katero so napovedali slavnostni koncert ob 25. obletnici delovanja. Priredili so ga v nedeljo, 18. oktobra, v polni dvorani kulturnega doma v Gorici pri Slivnici. Vodji in harmonikarju Simonu Gajšku, basistu Zoranu Gračnerju, kitaristu Mihi Seliču in pevki Nataliji Potočnik so se na odru pridružili številni glasbeni gostje. Med njimi je bil priznani harmonikar Brane Klavžar, avtor številnih uspešnic, ki je eno od njih, Drobno prevaro, zaigral skupaj z gajški.

Koncert sta popestrila še ansambla Dar in Zeme. Slednji se jim na odru ni pridružil povsem po naključju, saj prihaja iz Dravograda na Koroškem, od koder je doma Danijela Pečnik Zeme, odlična pevka in žena Bojana Zemeta. Korošica je prav tako Natalija Potočnik, sedanja pevka ansambla Simona Gajška in sestra glasbenika Luke Basija. Obe sta izvrstni vokalistki, Danijela navdušuje še z jodlanjem, kar so obiskovalci lahko slišali tudi na koncertu. Ob tem velja omeniti, da je v ansamblu kar 22 let ob bratu Simonu pela njegova sestra Mojca Gajšek, nato jo je nasledila Natalija, ki se je odlično vključila v ansambel.

O tem so se lahko prepričali obiskovalci, ki so uživali v čudovitem večeru, polnem glasbe, spominov in presenečenj. Za dodatno mero humorja je poskrbel ljudski humorist, zabavljač in harmonikar Žlajfekov Anza. Ansambel je v 25 letih izdal dve zgoščenki, s pevko Natalijo in v novi zasedbi pa so doslej ponovno posneli sedem skladb. Ob koncu koncerta so člane ansambla presenetili še njihovi otroci. Devet jih je, kmalu jih bo deset, saj bo Miha Selič v kratkem znova postal očka. Na oder so pripeljali veliko torto, ki so jo glasbeniki po nastopu razdelili med obiskovalce. Tako so sklenili večer, ki bo vsem še dolgo ostal v lepem spominu.

Na jubilejnem koncertu so z njimi nastopili številni glasbeni gostje.

Danijela Pečnik Zeme, humorist Žlajfekov Anza in Natalija Potočnik

Natalija Potočnik, sestra glasbenika Luke Basija, prav tako prihaja s Koroške.

Mojca Gajšek je v ansamblu 22 let pela ob bratu Simonu.