Julie Andrews pri devetdesetih letih zaključuje dolgo poglavje kariere (Suzy)

IGRALKA IN PEVKA

Zaključuje pomembno življenjsko poglavje.

Julie Andrews, ena najbolj prepoznavnih igralk in pevk svojega časa, pri devetdesetih letih zaključuje dolgo poglavje kariere, ki je trajala več kot osem desetletij. Dobitnica oskarja, sedmih zlatih globusov in trikratna nominiranka za nagrado tony je ustvarila številne vloge, ki so postale del filmske zgodovine. Občinstvu se je priljubila kot Mary Poppins, Marija v muzikalu Moje pesmi, moje sanje ter Viktorija v filmu Viktor/Viktorija. Mlajšim gledalcem je najbolj znana kot kraljica Clarisse Renaldi iz dveh delov filma Princesini dnevniki. Prav o njeni morebitni vrnitvi v priljubljeno ...