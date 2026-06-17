Julita Kropec: Karierni razcvet in nove priložnosti (Suzy)

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Ker je Uran tudi vladar partnerske hiše, se lahko nemir in nenehne spremembe prenašajo tudi na ...

Julita Kropec je po ascendentu ponosna, samozavestna, odprta, odločna, ognjena levinja. Njen vladar je Sonce, položeno v skrivnostnega, globokega, intenzivnega, čustvenega škorpijona, kar pomeni, da življenja ne jemlje zlahka, ampak se poglobljeno loti vsega, kar jo pokliče in nagovarja. Sončeva konjunkcija z Venero poskrbi za priložnosti ter ji olajša marsikaj v življenju. Je vladarica hiše kariere, tako ji je namenjena uspešna, vidna poslovna pot, polna doživetih, močnih vlog. A ker sta omenjena planeta v napornem T-kvadratu z Uranom in Luno, je lahko pot do uspeha tudi turbulentna in ...