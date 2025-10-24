Jupitrov kvadrat: Preživelo bo le tisto, kar je resnično (Suzy)

MYCHI

Trindvajsetega oktobra se na nebu zarisuje napet kvadrat med Jupitrom na 24. stopinji raka in Kironom na 24. stopinji ovna – prvi v nizu treh v naslednjih devetih mesecih. Ta aspekt ne prinaša lahkotnih odgovorov, temveč rane in vprašanja, ki se odpirajo, da bi našli globlji smisel. Jupiter širi, povečuje, razteza – v raku išče varnost, pripadnost, korenine. Kiron v ovnu nosi rano identitete, bolečino, ki nas sprašuje: kdo sem, če se odtrgam od vsega, kar mi daje varnost? Ko stojita v kvadratu, se odpira kriza med našimi temeljnimi prepričanji in našo potrebo po samopotrditvi. To je lahko ...