Jure Godler na misiji: srečal se je s svojo vzornico (Suzy)

Televizijski voditelj, komik in pisatelj Jure Godler je na svojem profilu na instagramu pred kratkim objavil fotografijo s skrivnostno damo s psičkom. Če želimo izvedeti, za kaj gre, moramo uporabiti ščepec detektivskih sposobnosti, podobnih tistim, ki jih premore Herman Arh, detektiv iz njegovega drugega kriminalnega romana, ki smo ga prvič spoznali v knjigi Mrtvi kot, zdaj pa se pojavi še v najnovejšem Pet sekund do smrti, ki jo je v oktobru izdal pri založbi Pivec. Izdamo lahko, da se nova kriminalka dogaja med snemanjem televizijskega kviza, kar je zanimiva povezava z Godlerjevim delom. Prvi indic, ki razkriva ozadje slike, razkriva, da je voditelj na dopustu v Torquayju na JZ Anglije, v grofiji Devon, ob obali Rokavskega preliva.

Za to priljubljeno angleško obmorsko letovišče so značilni milo podnebje, palme in slikovite obale, zato ga imenujejo tudi Angleška riviera. A še pomembneje je, da je znano tudi kot rojstni kraj slovite pisateljice kriminalk Agathe Christie. V pristanišču Torquay Marina je postavljen njen bronasti spomenik, tako sedi na klopi, ob njenih nogah pa počiva njen ljubljeni pes Peter, ki ji je bil v veliko čustveno oporo, ko je izgubila mater in je razpadel njen prvi zakon. Godler je prisedel k slavni stanovski kolegici in vzornici, ob tem pa dvoumno zapisal, da ne more nihče drug sedeti z njima. Delno zato, ker na klopi ni več prostora, a nemara tudi, ker se nihče ne more meriti z njima.