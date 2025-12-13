POGOVOR

Jure Karas: Neumnost je začimba življenja (Suzy)

Scenarist, režiser in pisec besedil, ki skrbi predvsem za humor v oddajah, kot sta Kaj dogaja in V petek zvečer, ter v številnih predstavah, mnogi pa ga poznajo tudi kot polovico satirično-glasbenega dua Slon in Sadež, je napisal novo uspešnico. Glavni akterji Budal polnijo dvorane, osvajajo Slovenijo in nam na srce polagajo, da je neumnost nepogrešljiva in dobrodošla.

Galerija Jure s svojimi domislicami stoji za številnimi gledališkimi komedijami in razvedrilnimi oddajami.

Anita Krizmanić, foto osebni arhiv, Mediaspeed, Jan Jenko

Štiriinštiridesetletni Jure Karas, po izobrazbi filozof in komparativist, ustvarja na različnih področjih – od gledališča in televizije do radijskih skečev ter otroških serij. Z delom humoristične ekipe iz oddaje V petek zvečer je nedavno na odru Špas teatra zaživela njegova nova komedija Budale, ki je v hipu osvojila občinstvo. »Če se ukvarjaš s humorjem, si ves čas obkrožen z budalami.« »Pravijo, da je človeška neumnost edina neuničljiva stvar v vesolju. Na srečo je tudi najbolj zabavna. Odkar obstaja človeštvo, obstaja neumnost. Med ljudmi je bila dolgo na slabem glasu. Zadnje čase je zelo ...