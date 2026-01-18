  • Delo d.o.o.
VRHUNSKA SMUČARJA

Jure Košir in Mikaela Shiffrin: Ob moji zmagi je imela štiri leta! (Suzy)

Nič hudega, šampioni so večni in zapisani v zgodovino!
Mikaela se je ob izračunu razlike v letih pošteno nasmejala.
Mikaela se je ob izračunu razlike v letih pošteno nasmejala.
R. S., Foto: osebni arhiv/Facebook, Igor Modic
 18. 1. 2026 | 10:25
A+A-

Na tekmovanju za svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se je Jure Košir v Kranjski Gori veselo spominjal svojih dosežkov in zmag, še posebno tiste, ki jo je v svoji domovini osvojil pred davnimi sedemindvajsetimi leti. Takrat se je po istem hribu spustil s štartno številko 1, vsi smo bili živčni in stiskali pesti, Tone Vogrinec je grizel nohte, občinstvo je kričalo in vreščalo, zgodila se je pravljica.

Dosegel je svojo drugo zmago za svetovni pokal, ki jo je zasledoval kar polnih pet let od zmage v Madonni di Campiglio, in to tam, kjer je štela največ. V domači areni so z njim od sreče skakali njegovi slovenski sotrpini, družina in prijatelji ter seveda vsa Slovenija. Nič čudnega, da je ob srečanju s šampionko Mikaelo Shiffrin tako ponosno obujal spomine, a je tridesetletno smučarko na ves glas nasmejal, ko sta izračunala, da ni imela ob njegovi zmagi še niti štiri leta. Nič hudega, šampioni so večni in zapisani v zgodovino!

Leta 1999 je takole osvojil svetovni pokal v Kranjski Gori.
Leta 1999 je takole osvojil svetovni pokal v Kranjski Gori.

