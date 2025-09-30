Jure Košir uživa v raju za golfiste (Suzy)

Večina profesionalnih športnikov si najde kakšno drugo disciplino, ko se upokojijo. Jure Košir pri tem ni izjema. Poleg teka, ki se mu je intenzivno posvečal, se je navdušil še na golfom, predvsem zato, ker zahteva posebno obliko koncentracije in ima v sebi nekaj meditativnega. Sicer sodi med bolj prestižne športe, med sprehodi od ene luknje do druge se odvijajo pomembni poslovni dogovori, izvaja pa se predvsem v lepem, sončnem vremenu, kar je pravo nasprotje smučanju, saj je na belih strminah pogosto zmrzoval.

Dežela slovi po izjemnih igriščih za golf.

Med igro se je prilegel ogled lokalnih dvorcev.

Knjižnica kot iz filma ga je očarala.

Brez viskija ni Škotske.

Odkar trenira zamah, da bi čim bolj precizno zadel malo belo žogico, je obiskal različna igrišča po svetu. Nazadnje se je mudil v raju vsakega golfista, v deželi kiltov, dud in viskija. Škotska ga je očarala s spektakularno naravo in zelenicami, ki so skrbno negovane, da bi se najraje kar ulegel nanje. Jure si je na podeželju spočil dušo med ogledom tradicionalnih dvorcev in ogrel drobovje z okušanjem vrhunskih lokalnih zvarkov. Kakšen je njegov 'hendikep' oziroma numerična mera sposobnosti vsakega golfista, da s čim manj zamahi zadene čim več lukenj, nam ni izdal. A smo se lahko prepričali, da je v Škotskem višavju neznansko užival.