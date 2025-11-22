Jure Počkaj, operni in rock pevec: Zvok je boljši diplomat kot jaz (Suzy)

Njegov glas ima težo opere in svobodo rocka – v njem se prepletata disciplina in strast, natančnost in neukročena energija. Karizmatični baritonist, ki je doma tako v opernih dvoranah kot pred bučnim rock občinstvom, dokazuje, da glasba resnično ne pozna meja. Z ognjeno zasedbo se vrača v portoroški Avditorij, kjer bodo 27. novembra združili Puccinijevo eleganco z naelektrenostjo kitarskih akordov.

Pri projektu Opera Rockstar združujete dve navidezno nasprotujoči si glasbeni sili – opero in rock. Katera je bolj dominantna v vaši notranji glasbeni identiteti?

Opera je moj temelj, rock prostor svobode. Eno definira disciplino, drugo sprošča ustvarjalno napetost. Že od mladih nog sem živel z raznoliko glasbo. Združevanje je prišlo naravno, ne kot koncept, temveč kot identiteta. No, pa prvo poslušanje Black Albuma Metallice je bila nepozabna izkušnja.

Omenili ste, da imata opera in rock več skupnega, kot se zdi. Katera je njuna nevidna stična točka?

Intenzivnost. Oba žanra sta zgrajena na močnih čustvih, drami in brezkompromisnosti v izrazu. Meja med spoštovanjem izvirnika in svobodo interpretacije pri rock predelavah arij je pri sporočilnosti skladbe. Melodiji in zgodbi ostaneš zvest, izraz prilagodiš tako, da ohraniš njeno bistvo. Iskal sem skladbe, ki naravno komunicirajo med seboj. Tiste, ki niso našle prave energije, sem brez obžalovanja pustil ob strani.

Kako so na projekt reagirali vaši kolegi iz opernega sveta, zlasti tradicionalni?

Seveda je bilo nekaj dvomov, a ko pride izvedba pred predsodke, se veliko pomislekov razblini. Zvok je boljši diplomat kot jaz.

Eden od spoštovanj, ki jih boste v sklopu projekta naredili, bo posvetilo Ozzyju Osbournu. Kako ste pristopili k temu?

Zgodilo se je spontano, ko smo z ekipo izvedeli da se je od nas poslovil Princ teme. Glasbeno ne izhajam iz imitacije, ampak iz spoštovanja njegovega vpliva.

Prihaja najglasnejši bis doslej, novi član vaše mlade družinice. Ste začutili, da bo to rojstvo pomembno tudi za vaš umetniški izraz?

Seveda. Starševstvo vedno prinese novo globino in nežnost v človekov čustveni spekter. Očetovstvo seveda prinaša več odgovornosti, a tudi jasnejšo usmeritev. Manj časa pomeni več osredotočenosti in večjo vrednost trenutka.

Če bi lahko poslali eno sporočilo svojima otrokoma o tem, kaj pomeni slediti strasti, ne da izgubiš sebe, kaj bi jima rekli?

Naj sledita svoji poti – z odgovornostjo, potrpežljivostjo in zavedanjem, da je pristnost največja zmaga.

Kako odklopite zlobne like, ko ste doma s družino?

Na odru so to liki, doma sta realnost in družina. Meja je zelo jasna in zdrava. Trenutno na Reki igram vlogo očeta v znani Humperdinkovi operi Janko in Metka, kar brez težav prenašam iz hiše v operno hišo.

Kako skrbite, da še slišite sebe, ne samo del, ki je umetnik ali pevec?

Težko, ker je zadnje mesece res zahteven urnik. Drugače z umikom v tišino, naravo in časom z najbližjimi. Notranji mir je pogoj za iskren umetniški izraz.