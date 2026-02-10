Jure Sešek: Sinovi so mi govorili, naj sprejmem izziv, sicer bom »zaspal« (Suzy)

VRAČA SE PRED KAMERE

Njegovi dnevi so pestri in ves čas hiti. Ima polne roke dela, saj po koncu tedenske oddaje na Radiu Ognjišče že razmišlja o vsebini naslednje, poleg tega pripravlja Radijske počitnice za poslušalce.

Pred njim je kup lepih izzivov, med njimi je nedvomno vodenje oddaje Riba, raca, rak, ki bo znova na sporedu 9. februarja. Poleg dobrodošle televizijske popestritve se ponosni oče pripravlja na velik družinski dogodek – poroko enega od treh sinov. »Prav tako se rad angažiram pri dobrodelnih prireditvah. Z veseljem usmerjam moči v pripravo Pustne Sobotne iskrice, tradicionalne dobrodelne prireditve, ki bo letos spet poskušala pomagati misijonarjem. S pomočjo darov poslušalcev želimo zgraditi vrtec za otroke v Srednjeafriški republiki. Po nekaj letih bomo na pustno soboto znova pripravili ples ...