ŽARITA OD PONOSA

Ste videli, kako sta Jurij Zrnec in Jonas Žnidaršič ponosna na svoje hčere? (Suzy)

Svoje mlade dame z veseljem pripeljeta na gledališke premiere.
Tako veselo se je Jonas ponudil Hani za en selfie. Foto: Mediaspeed
Tako veselo se je Jonas ponudil Hani za en selfie. Foto: Mediaspeed
R. S.
 6. 10. 2025 | 13:00
 6. 10. 2025 | 13:18
3:04
Bo že držalo, da še najbolj ostre moške najbolj omehčajo njihove male princeske. To bi nedvomno lahko trdili za Jurija Zrneca in Jonasa Žnidaršiča, ki svoje mlade dame z veseljem pripeljeta na gledališke premiere, na katerih kar žarita od ponosa v njihovi družbi. Ob Jonasu zadnje čase pogosteje kot 22-letno Rozino Zojo vidimo dobrih pet let mlajšo Hano Angelino. »Česa sta me naučili? Odgovornosti in strahu,« nam je pred leti priznal v intervjuju. »To je enako kot v stari pravljici, ki sem jo bral kot otrok – živel je neustrašen fant, ki se ni ničesar bal. Pobil je par zmajev, potem se je ...

