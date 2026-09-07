Jurij Zrnec: mafijec mehkega srca (Suzy)

Tokrat je Jurij Zrnec kriminalec Alex, ki bi ga brez težav lahko obesili v zlato obrobljeni okvir. Tretji del je zanj precej usoden, saj doživi pomemben karakterni preobrat. Nekdanji kriminalec mora iz zapora na povsem nenavadno misijo in postane nepričakovani zaveznik osrednje junakinje. Prav tu je Zrnec v svojem elementu, saj mu je igrati negativca najslajše. Celotni filmski projekt je svojevrsten fenomen, saj smo po Kekcu dobili šele drugi celovečerni film s tremi poglavji. A če je film trilogija, je mojster preobrazb posebna kategorija. Kamor pride, tam se nekaj zgodi. Če ne zaplete zgodbe, vsaj ukrade prizor. Ljubljančan ni nekdo iz ozadja.

Znano je, da tam, kjer je v zakulisju Zrnec, ni nikoli dolgčas. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Četudi je oblečen kot mafijec z graščinske slike, bo iz tega naredil svojo različico zvezdnika. In če bi njegov portret res visel v kakšnem dvorcu, bi pod njim verjetno pisalo: Alex, gospod posestva, zbiratelj slabih namenov in občasni reševalec Gajinih težav.