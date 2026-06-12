Jurij Zrnec: Slovo je bilo težje, kot sem mislil (Suzy)

KONEC OBDOBJA

Po petih letih, dvanajstih sezonah in več kot 120 epizodah se od gledalcev poslavlja serija Ja, Chef!, eden največjih slovenskih televizijskih fenomenov zadnjih let. Na VOYO je zabeležila več kot 46 milijonov ogledov, njeni liki so postali del vsakdana številnih Slovencev.

Med najbolj priljubljenimi je bil nedvomno chef Ljubo Bohinc, ki ga je z značilno mešanico humorja, trme in človečnosti upodobil eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev. Spregovoril je o zdravstvenih preizkušnjah, očetovstvu, kuhanju in lekcijah, ki jih človek osvoji šele takrat, ko se znajde na dnu. Kljub številnim življenjskim izzivom danes deluje pomirjeno. Oseminštiridesetletnega Jurija Zrneca so v zadnjem desetletju zaznamovale številne osebne in zdravstvene preizkušnje. Javno je spregovoril o pljučnih embolijah in srčnih infarktih, zaradi katerih se mora zdraviti vse življenje, za ...