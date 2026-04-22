Jurij Zrnec: sreča v ljubezni in zdravstveni izzivi (Suzy)

Jurij Zrnec je rojen z ascendentom v resnem, odgovornem, prizemljenem, ambicioznem kozorogu. Njegov vladar Saturn je položen v 7. hišo, tako je partnerstvo pomemben del njegovega življenja. Težko je sam in ima več dolgotrajnih resnih zvez. To kaže ne le vrinjeno znamenje v omenjeni hiši, ki je znak za 'več zakonov', ampak tudi Mars na njenem vrhu, položen v raka, v kvadratu z Merkurjem in Venero. Ti aspekti kažejo neravnovesje, dve skrajnosti. Po eni strani je lahko kolerik, po drugi ne zna pravočasno postaviti meje v odnosu in vse potrpi, nato pa nepričakovano izbruhne, da ni jasno, od kod je to prišlo. Hkrati je Luna, vladarica partnerske hiše, v konjunkciji s Plutonom, kar prinaša konce in nove začetke, krizo, iz katere se kljub trpljenju prerodi kot feniks iz pepela. Ker je omenjena konjunkcija še v 8. hiši in je Luna tudi vladarica hiše zdravja, lahko nekajkrat v življenju doživi tudi hujšo zdravstveno krizo, ki jo je izziv premagati, a ga izkušnja na koncu okrepi. Sonce je v ovnu, tako ni človek, ki odneha, ampak nekdo, ki vztrajno in odločno rine naprej.

Ni zanemarljivo, da ima poleg tega Jupiter, planet, ki nam prinaša darove in razširi vse, česar se dotakne, v hiši ljubezni in otrok. Hitro se zaljubi in zelo je priljubljen pri nasprotnem spolu. Poleg tega Jupiter prinaša veliko kreativnost in igrivost, kar mu pomaga tudi poslovno. Vladar Saturn je sicer del ognjenega trigona posebnih darov, talentov in sposobnosti. Izredno nadarjen je, zna zasesti mesto, ki mu pripada, zelo je karizmatičen in ima velik igralski talent, močno je priljubljen v javnosti. Šaliti se zna tudi iz bolečih stvari, simpatičen je, prikupen, iznajdljiv, zabaven, komunikativen, duhovit …

Rojstna karta Jurija Zrneca.

Malce mora popaziti le na zdravje, predvsem na živčni in gibalni sistem, saj se mu hitreje lahko pripeti kaka nezgoda. Mars je namreč v opoziciji z ascendentom in v kvadratu z Merkurjem in Venero, tako je lahko prehiter in nepazljiv. Dobro je, da ne divja na cesti in da se v športne aktivnosti ne zaganja na silo in nepremišljeno.

Trenutno je pri. Luna v čustvenem, občutljivem, družinskem raku, kar še dobro leto prinaša popolno življenjsko preobrazbo, konec starega in začetek novega. Pred letom in je pr. ascendent aktiviral Venero in s tem njegov veliki ognjeni trigon, letos se pr. Venera poveže z Neptunom, nato še z rojstno Venero, kar odpira daljše obdobje ljubezni, zadovoljstva, zaljubljenosti, novih začetkov in prijetnih doživetij. Da se bo odnos nadaljeval in ga izpolnjeval, kažeta dva prestopa planetov v partnersko hišo – najprej junija vanjo pride dobrotnik Jupiter za slabi dve leti, nato še pr. Luna januarja 2027. Vsekakor bo odnos v središču njegove pozornosti še kar nekaj časa, Jupiter bo poskrbel za to, da se bo ta razvijal, cvetel in bo igralec v sedmih nebesih. Edino opozorilo je, naj malce bolj popazi nase pri športu, gibanju in v prometu maja, konec avgusta in pozimi 2027.