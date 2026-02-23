Kaj je naše čustveno telo? (Suzy)

DOBRA VILA MAJA

Čustvene blokade čutimo kot tesnobo v prsih ali trebuhu.

Naše čustveno telo nosi vsa naša trenutna in potlačena čustva. Je nosilec naših ran, ki se sproži ob čustvenem odzivu. Naša čustvena telesa so povezana s tem, kako doživljamo odnose z drugimi, kako se odzivamo na situacije in čutimo sebe. Težave nastanejo, kadar človek ne zna predelati čustev ali jih potlači. Takrat ostanejo ujeta v naših telesih, umu, predvsem v energijskem polju, kar vpliva na naše počutje, zdravje, predvsem pa vedenje. Če v otroštvu nismo smeli izražati čustev, npr. jeze, se naučimo, da ta ni varna. Posledično to čustvo potlačimo in ujeta jeza živi nekje v našem fizičnem ...