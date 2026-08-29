MOŽ IN ŽENA

Kaja in Šime Vrsaljko sedem let ljubezni okronala s poroko (Suzy)

Njuna ljubezenska zgodba se je začela v Španiji, daleč od oči javnosti, ko je Ljubljančanka nogometnega zvezdnika obiskovala, ne da bi pritegnila večjo pozornost. Po več kot sedmih letih ljubezni, dveh skupnih otrocih in številnih življenjskih preizkušnjah sta svojo zvezo okronala še z najlepšim poglavjem – postala sta mož in žena.

Galerija Novopečena zakonca Vrsaljko sta si poročne zaobljube izmenjala na čudovitem posestvu v okolici Zadra. FOTOGRAFIJE: Irina and Matej

Tomaž Mihelič

V Kraljevskih vinogradih na slikovitem hribu nad Petrčanami pri Zadru je bilo vse videti, kot bi stopili naravnost v modno zgodbo. Igralka in manekenka Kaja Vidmar, zdaj Vrsaljko, je blestela v minimalistični beli poročni obleki brez naramnic, s spetimi lasmi in dolgim čipkastim pajčolanom, nekdanji hrvaški reprezentant Šime Vrsaljko je izbral elegantno svetlo obleko. Vsak detajl je deloval premišljeno, prefinjeno in usklajeno. A najgloblje sporočilo se ni skrivalo v razkošju, temveč v družini. Njuna otroka sta bila del obreda in oblečena v skladu s celotno poročno zamislijo. Pred ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →