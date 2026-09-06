Kaja Kajzer Žabkar: poroka je največja zmaga (Suzy)

Le ljubezen, nasmeh in človek, ob katerem si želi preživeti vse naslednje runde življenja. Šestindvajsetletna Kaja Kajzer se je ob slovesu od poletja poročila z Rokom Žabkarjem, fizioterapevtom, ki jo je konec leta 2024 med dopustom na Bahamih presenetil z zaroko. Slabi dve leti pozneje je sledil še veliki 'da'. Njuna zgodba je tako dobila novo poglavje, športnica pa je lahko za trenutek slekla borilni kimono in ga zamenjala za precej drugačno belo opravo.

Priprave na svetovno prvenstvo bodo zdaj še slajše, saj jo bo spodbujala tudi ljubezen. FOTO: Jana Šnuderl

Čeprav je vajena pozornosti v velikih športnih dvoranah, je bilo tokrat vse drugače. Brez semaforja, ki bi odšteval čas, in sodniškega drobnogleda. Le dva človeka in obljuba, da bosta odslej skozi življenje stopala skupaj. Kaja se je med najboljše slovenske judoistke svoje generacije uvrstila že zelo zgodaj. Na olimpijskih igrah v Tokiu je v kategoriji do 57 kilogramov osvojila odlično peto mesto, dvakrat je postala evropska podprvakinja.

Trenutek, ko sta si Kaja in Rok obljubila večno zvestobo. FOTO: Jana Šnuderl

Po Parizu je prestopila v kategorijo do 63 kilogramov, letos pa v novi konkurenci že zmagala na svetovnem pokalu v Ljubljani in osvojila bron na grand slamu v Tbilisiju. Ob športnih obveznostih je urejala še svojo fizioterapevtsko ordinacijo in zaključevala študij, nato med pomembne življenjske mejnike dodala še poroko. Čeprav jo čakata svetovno prvenstvo v Bakuju in nov lov na olimpijske sanje v Los Angelesu, je eno najlepših zmag že dosegla. Poljubi, zaobljube in prstana so na svojem mestu, album s poročnega slavja pa se že polni z najlepšimi utrinki dneva, ki bo ostal zapisan povsem drugače kot katerakoli medalja.