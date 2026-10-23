Kaja Rukav, naj prostovoljka leta 2025: rešuje otroke, obsojene na smrt (Suzy)

PROSTOVOLJSTVO

Profesorica pedagogike in sociologinja ni ena tistih, ki bi o dobroti samo govorila. Daje ji roko, srce in neprespane noči.

Naj prostovoljka leta 2025 je ženska, ki je že v ranem otroštvu razumela bistvo zdrave družbe, da sočloveka ne moremo rešiti vseh njegovih bolečin, a mu lahko v najtemnejšem trenutku pomagamo povrniti upanje. V Gambiji se srečuje z usodami otrok, ob katerih besede izgubijo moč, in se bori za življenja, ki bi se morala šele dobro začeti. Ko zmanjkuje možnosti, išče rešitve, ko je najteže, ne odvrne pogleda. Njena srčnost ne pozna meja, ne geografskih ne človeških. Tudi na Ptuju s tradicionalnim srečanjem ob svetovnem dnevu prijaznosti, 13. novembra, povezuje ljudi in z društvom Humanitarček ...