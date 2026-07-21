Pevki Kaji so se izpolnile sanje: prvič bo postala mama (Suzy)

MEH NA MAH

Pevka S.O.S. kvinteta letošnje poletje nastopa na veselicah in porokah, a se bo od glasbenih odrov kmalu za nekaj časa poslovila.

Kaja Humski je veselo novico razkrila skupaj z življenjskim sopotnikom Miho Založnikom, s katerim sta par dobri dve leti. »Poznala sva se že veliko prej, a iskrica je med nama preskočila pred dvema letoma. Ljubezen med nama je bila tako močna, da sva oba vedela, da si želiva ostati skupaj in si ustvariti družino. Ta želja se nama bo kmalu uresničila, saj je letošnje poletje zadnje, ki ga preživljava v dvoje,« nam je zaupala simpatična Kaja. Veselo novico sta z Miho sporočila na prav poseben način. S copatki v nevtralni bež barvi, ki niso razkrivali spola, sta veselo novico naznanila tik ob ...